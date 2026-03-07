Ambrosini sul derby: "Ecco dove si deciderà. Una vittoria del Milan mettere un po' di pressione all’Inter"

Massimo Ambrosini, ex centrocampista rossonero, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport in vista del derby di Milano. Ecco le sue parole: "Leao ne ha fatto una questione di vita o di morte? Sportivamente parlando lo è, almeno per il Milan che insegue. Vincere vorrebbe dire tornare a -7 dalla vetta e mettere un po’ di pressione all’Inter. Nel campionato riaperto? Dico di no, anche se nel calcio non è mai vietato sognare. Il mio Milan recuperò 7 punti alla Lazio in 7 giornate nel 1999. Ma se mi avessero chiesto allora quanto credevo nella rimonta, probabilmente avrei risposto come adesso (ride ndr).

Dove si deciderà il derby? A centrocampo. Non mi aspetto una partita apertissima, ma una battaglia soprattutto in mezzo. Magari decisa da un uomo a sorpresa come Fofana. Finora è stato sfortunato ben oltre i suoi demeriti. Mi piace il suo atteggiamento e non va dimenticato che ha dovuto adattarsi da mezzala".