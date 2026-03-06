Ambrosini su Fofana: "E se lo decidesse lui il derby? Mi piace il suo atteggiamento e finora è stato sfortunato ben oltre i suoi demeriti"

Massimo Ambrosini, ex centrocampista rossonero, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport in vista del derby di Milano. Ecco le sue parole: "Leao ne ha fatto una questione di vita o di morte? Sportivamente parlando lo è, almeno per il Milan che insegue. Vincere vorrebbe dire tornare a -7 dalla vetta e mettere un po’ di pressione all’Inter. Nel campionato riaperto? Dico di no, anche se nel calcio non è mai vietato sognare. Il mio Milan recuperò 7 punti alla Lazio in 7 giornate nel 1999. Ma se mi avessero chiesto allora quanto credevo nella rimonta, probabilmente avrei risposto come adesso (ride ndr).

Dove si deciderà il derby? A centrocampo. Non mi aspetto una partita apertissima, ma una battaglia soprattutto in mezzo. Magari decisa da un uomo a sorpresa come Fofana. Finora è stato sfortunato ben oltre i suoi demeriti. Mi piace il suo atteggiamento e non va dimenticato che ha dovuto adattarsi da mezzala".