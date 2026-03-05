Verso il derby, Collovati: "Mi aspetto una partita di attacco da parte dell’Inter e di attenzione da parte del Milan"

Fulvio Collovati, ex di Milan e Inter, ha rilasciato queste parole alla Gazzetta dello Sport sul derby in programma domenica: "Non sono un oracolo e non so dirti chi vincerà ma mi aspetto una partita di attacco da parte dell’Inter e di attenzione da parte del Milan. Come all’andata. Ma non è detto, ovviamente, che il risultato sia lo stesso. L’assenza di Lautaro pesa ma Chivu ha altre soluzioni. E il Milan può colpire con le sue frecce, a cominciare da Pulisic. Una vittoria del Milan può riaprire il discorso scudetto? Lo scudetto è assegnato comunque. Ormai è dell’Inter. Con pieno merito, tra l’altro".

L'ex rossonero ha poi commentato la stagione del Milan di Max Allegri: "Allegri sta ottenendo il massimo. Io certe critiche a Max le capisco poco. Forse i milanisti hanno dimenticato dove stavano prima che lui arrivasse. Magari il Milan è stato avvantaggiato rispetto alle concorrenti per la Champions League per non aver giocato in Europa. Ma sta facendo comunque un ottimo campionato".