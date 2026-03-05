live mn Primavera, Milan-Cremonese (0-2): brutta sconfitta contro l'ultima in classifica

- Vittoria meritata della Cremonese contro un brutto Milan grazie ad un gol per tempo. I rossoneri restano così a quota 37 punti, mentre i grigiorossi salgono a 22 punti, ma rimangono comunque all'ultimo posto in classifica.

95' Fine della partita.

90' Cinque minuti di recupero.

88' Ossola sfiora il palo con un bel sinistro appena dentro l'area di rigore.

84' Triplo cambio nella Cremonese: dentro Herzuah, Stefani e Bagordo per Ragnoli Galli, Biolchi e Faye

83' Tentativo di Sala dal limite dell'area, Cassin para.

82' Sponda di Faye per Gashi he prova il sinistro di prima intezione dal limite dell'area, Bouyer blocca a terra.

75' Ragnoli Galli trova in area Faye che controlla, si gira bene e prova a battere Bouyer, ma c'è un ottimo intervento di Cullotta che intercetta il tiro dell'attaccante grigiorosso.

74' Cambio nella Cremonese: esce Marsi, entra Jenzeri.

70' Ultimo cambio nel Milan: fuori Tartaglia, dentro Zaramella.

69' Buona combinazione tra Tartaglia e Scotti, il terzino prova poi il destro, pallone ampiamente a lato.

63' Punizione per il Milan da posizione centrale poco fuori l'area di rigore: destro a giro di Scotti, Cassin si fa sorprendere sul suo palo e devia in angolo la conclusione del capitano rossonero.

61' Grande azione personale di Lickunas che salta tre avversari centralmente, entra in area e prova il destro, Bouyer para in due tempi.

58' Doppio cambio nel Milan: fuori Asanji e Pandolfi, dentro Idrissi-Redragui e Perera.

57' Giallo per Cullotta.

55′ Ragnoli Galli si accentra dalla sinistra e ci prova dal limite con il destro, Bouyer para centralmente.

52′ RADDOPPIO DELLA CREMONESE!!! Cross di Lickunas per Lamorte che controlla in area, dribbla un avversario e poi batte Bouyer.

50' Angolo per il Milan: cross in area e colpo di testa di Scotti che anticipa tutti all'altezza del primo palo, ma il capitano rossonero non trova la porta.

49' Occasione per Asanji che calcia da ottima posizione dopo uno scambio in area con Ossola, ma la conclusione dell'attaccante milanista viene deviata in corner da un difesnore della Cremonese.

46' Con l'ingresso di Ossola, Scotti si sposta sulla sinistra del tridente rossonero, mentre il neo entrato agirà sulla fascia destra. Asanji resta il riferimento centrale.

45' Inizia la ripresa: primo pallone per la Cremonese.

- Doppio cambio nel Milan all'intervallo: fuori Lontani e Malick Cissé, dentro Ossola e Vladimirov.

- Grazie ad un gol nel recupero, la Cremonese ha chiuso avanti 1-0 il primo tempo del match in casa del Milan. Vantaggio meritato quello dei grigiorossi che hanno avuto diverse occasioni da gol durante la prima frazione di gioco. Brutto primo tempo invece dei rossoneri che dovranno fare nettamente meglio nella ripresa se vorranno provare a ribaltare il risultato.

49' Fine primo tempo.

46' GOL DELLA CREMONESE!!! Grande ripartenza dei grigiorossi con Faye che in area appoggia per Gashi che batte Bouyr con il destro.

45' Quattro minuti di recupero.

42' Lontani è tornato in campo e per fortuna può proseguire la partita.

41' Gioco fermo, problema muscolare per Lontani. Dentro lo staff medico rossonero, vedremo se riuscità a prosegure il match.

39' Cross dalla sinistra di Lontani che trova Malick Cissé sul secondo palo, ma il colpo di testa del senegalese è debole e Cassin para a terra senza problemi.

34' Cambio nella Cremonese: fuori Pavesi infortunato, dentro Prendi.

31' Che occasione per il Milan: cross dalla sinistra di Lontani, la palla arriva sul secondo palo a Scotti che è tutto solo ma non controlla bene ed è costretto a calciare da posizione molto defilata, palla sull'esterno della rete dopo una deviazione.

28' Cross a rientrare di Lontani dalla sinistra e colpo di testa in area di Asanji, Cassin blocca il pallone senza grossi problemi.

24' Tentativo da fuori area di Faye, pallone a lato non di molto alla destra di Bouyer.

22' Altro giallo, stavolta per Sala.

17' Cremonese ancora vicina al gol: cross dalla destra, Cullotta svirgola all'altezza del primo palo e per poco non spedisce la palla nel sua palla. Molto meglio gli ospiti finora, il Milan deve ancora scendere in campo.

15' Prima ammonizione anche nelle file degli ospiti: giallo per Gashi per un fallo su Tartaglia.

14' Punizione dal limite dell'area per la Cremonese, sul pallone c'è Faye: l'attaccante grigiorosso prova il destro, Bouyer respinge.

13' Cartellino giallo per Malick Cissé.

6' Tartaglia ci prova dalla distanza, pallone fuori.

3' Altra occasione per la Cremonese che ha iniziato decisamente meglio del Milan: azione personale di Lickunas che entra in area e si presenta a tu per tu con Bouyer che è bravo a respingere la conclusione con il sinistro del giocatore grigiorosso.

2' Bouyer la stava combinando grossa: il portiere rossonero tiente tropo palla in area di rigore e Faye gliela ruba, ma per fortuna c'è Cullotta che salva.

0' Inizia il match!

- Le due squadre sono in campo: Milan con maglia e pantaloncini gialli, Cremonese invece con divisa e calzoncini bianchi.

Amici e amiche di Milannews.it, tra poco vi racconteremo in diretta la gara tra Milan e Cremonese, valida per la 28^ giornata del campionato Primavera 1. I rossoneri di mister Renna, attualmente al 12° posto in classifica con 37 punti, ospitano la squadra grigiorossa che è ultima con 19 punti. Grazie al nostro live testuale non vi perderete nemmeno un'emozione della partita. Restatete con noi!!!

Queste le formazioni ufficiali di Milan-Cremonese:

MILAN: Bouyer; Dalpiaz, Cissé, Cullotta, Tartaglia; Sala, Pandolfi, Hodzic; Scotti, Asanji, Lontani. A disp.: Catalano, Ossola, Zaramella, Perera, Colombo, Borsani, Nolli, Vladimirov, Angelicchio, Cissé, Idrissi-Redragui. All.: Renna.

CREMONESE: Cassin, Lamorte, Ragnoli Galli, Lottici Tessadri, Faye, Lickunas, Biolchi, Pavesi, Marsi, Paganotti, Gashi. A disp.: Novati, Bugn, Bagordo, Patinucci, Herzuah, Lubrano, Bighetti, Stefani, Prendi, Jenzeri. All.: Pavesi.