Gimenez, crocevia rossonero: rientro a marzo e futuro tutto da scrivere

Cosa fare con Santiago Gimenez a fine stagione? È un po' questa la domanda che inizia a serpeggiare ta i corridoi di Milanello e tra i tifosi rossoneri. L'attaccante messicano, fermo ai box da diversi mesi, dovrebbe rientrare a marzo dopo l'intervento alla caviglia dello scorso dicembre, ma il suo futuro resta un rebus. Settimana prossima volerà in Olanda, ad Amsterdam, per sottoporsi ad accertamenti decisivi: l'obiettivo è capire quando potrà tornare a indossare gli scarpini e mettersi a disposizione di Massimiliano Allegri.

Il tecnico livornese aspetta segnali concreti da Santiago Gimenez. In un finale di stagione dove l'obiettivo sarà quello di consolidare il piazzamento Champions League, serviranno gol e continuità. Il Milan, dal canto suo, deve valutare attentamente: confermare Gimenez significherebbe puntare su un profilo giovane (ma non giovanissimo) reduce da un periodo complicato; salutarlo, invece, aprirebbe a nuove strategie sul mercato estivo con quel retrogusto di delusione e fallimento.

Eppure la volontà del giocatore non è mai stata in discussione. Gimenez ha sempre ribadito il suo forte legame con il Milan, sottolineando nelle diverse interviste fatte nel corso di questi mesi la graditudine per la fiducia ricevuta in mesi non semplici. C'è voglia di riscatto, di dimostrare che l'investimento fatto oramai più di un anno fa dal club non è stato un azzardo. Ma nel calcio contano i fatti: le parole se le porta via il vento, i gol restano.

Marzo sarà dunque il mese della verità per il Bebote. Prima il responso medico, poi il campo. Solo lì si capirà se il matrimonio tra Gimenez e il Milan potrà continuare o se, a fine stagione, sarà tempo di salutarsi.

