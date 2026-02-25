Bodo/Glimt, Hauge dopo la rete all'Inter: "I tifosi del Milan mi hanno messo tanta pressione, ma ora mi sento benissimo"

Jens-Petter Hauge, ex attaccante rossonero ora al Bodo/Glimt, ha raccontato a CBS Sports Golazo dopo il gol segnato ieri sera all'Inter nel ritorno dei playoff di Champions League: "C'era tanta pressione sulle mie spalle da parte dei tifosi del Milan che sono molto appassionati e mi hanno messo extra pressione, ma ora mi sento benissimo". La squadra norvegese ha vinto sia all'andata che al ritorno, eliminando così i nerazzurri e qualificandosi agli ottavi di finale della massima competizione europea per club.

PLAYOFF CHAMPIONS LEAGUE

Dopo le quattro gare giocate ieri sera che hanno definito le prime quattro squadre che si sono unite a Barcellona, Chelsea, Liverpool, Tottenham, Arsenal Bayern Monaco, Manchester City e Sporting Lisbonal, questa sera si giocheranno i restanti ritorni dei play-off. Oltre a PSG-Monaco e Real Madrid-Benfica, gli occhi saranno puntati tutti sull'Atalanta e sulla Juventus, chiamate entrambe a fare una rimonta quasi impossibili, soprattutto i bianconeri che partono con 3 gol di scarto.

LE PARTITE

ATALANTA-BORUSSIA DORTMUND h. 18:45

JUVENTUS-GALATASARAY h. 21:00

PSG-MONACO h. 21:00

REAL MADRID-BENFIFCA h. 21:00