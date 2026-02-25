Al Milan serve un vero 9: obiettivo Kean, nel mirino anche Vlahovic, Pellegrino, Nunez e Gabriel Jesus

La stagione del Milan sta andando ben oltre le aspettative, ma nella rosa milanista ci sono alcune lacune piuttosto evidenti, come per esempio la mancanza di un grande centravanti. Al Diavolo serve un vero nove per la prossima annata e questo sarà il grande obiettivo del mercato estivo del club di via Aldo Rossi. Non è un mistero che a gennaio i rossoneri hanno provato a prendere Mateta dal Crystal Palace, ma poi è saltato tutto per problemi emersi durante le visite mediche.

OBIETTIVO KEAN - In estate, dunque, il Milan tornerà alla carica per prendere un grande attaccante e uno dei primi nomi della lista rossonera è quello di Moise Kean. Lo riferisce stamattina Tuttosport che spiega che Max Allegri, che lo conosce bene avendolo già allenato alla Juventus, lo aveva già indicato come rinforzo durante la scorsa estate. Il giocatore della Fiorentina ha un contratto fino al 2029, dove è stata inserita una clausola rescissoria da 62 milioni di euro che è attiva dal primo al 15 luglio. La stagione in corso sta dando però poche soddisfazioni a Kean, il quale potrebbe quindi decidere di cambiare squadre al termine di questo campionato.

ALTRI NOMI - Ma il centravanti viola non è l'unico nome in corsa per diventare il nuovo centranti titolare del Milan: Dusan Valhovic, per esempio, resta un nome da monitorare (è in scadenza con la Juventus), così come quello di Pellegrino del Parma. Attenzione poi anche a due top in bilico: Darwin Nunez dell'Al-Hilal, finito fuori dopo che il club arabo ha preso Benzema a gennaio, e Gabriel Jesus dell'Arsenal, contratto in scadenza nel 2027 che ha cambiato recentemente procuratore e passato nella scuderia di Branchini, agente, tra gli altri, anche di Max Allegri.