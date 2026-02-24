Allegri, tocca a te: Max il comandante per arrivare alla meta finale

Giorni complicati per il Milan, che si è ritrovato a -10 dall'Inter dopo le brutte prestazioni offerte contro Como e Parma. E diversi errori arbitrali, perché dopo che te ne succedono di ogni, ripetutamente, è giusto citarli. Non come alibi, sia chiaro, ma è evidente che delle scelte scellerate stanno condizionando il cammino dei rossoneri. Poi è sempre il campo a parlare, certo, ma con qualche scelta di versa, più logica, forse qualche gara sarebbe andata diversamente.

Adesso però non è il momento di piangersi addosso. Massimiliano Allegri deve riportare tutti sulla retta via. L'edizione odierna del Corriere dello Sport indica Allegri come psicologo, per ciò che dovrebbe portare ai suoi in un momento così delicato. Non è la prima volta che Max vive una situazione del genere.

Il tecnico livornese un’avventura del genere l’ha già affrontata: dopo un super girone d’andata nel campionato 2023-2024, la sua Juventus venne sconfitta dall’Inter dopo il pari casalingo contro l’Empoli e prima della sconfitta, sempre allo Stadium, contro l’Udinese e del pareggio in trasferta a Verona, e, da quel periodo in poi, cominciò una caduta pesante in classifica. I bianconeri credevano allo Scudetto, poi sono crollati.

Dalle parti di Milanello vogliono evitare tutto ciò perché c'è ancora un obiettivo da raggiungere, obiettivo sempre dichiarato da Allegri, la qualificazione alla prossima Champions League.

E sarà sempre il campo a parlare. A cominciare già da domenica, quando il Milan sarà ospite della Cremonese, l’unica squadra capace di sconfiggere i rossoneri prima che ci riuscisse il Parma 24 partite dopo, allo “Zini”. Poi, due big match contro l’Inter del weekend dell’8 marzo e la trasferta a Roma contro la Lazio sette giorni più tardi. Tre partite da non sbagliare, tre partite che possono rappresentare l'ultimo spartiacque per quello che è sempre stato l'obiettivo dichiarato. Gli ultimi giorni sono stati complicati, ma Allegri sa come rialzare il Diavolo.