Post Milan-Como, situazioni e polemiche che danno fastidio. Sogno scudetto? Conta solo la concretezza dei tre punti

vedi letture

Milan-Como 1-1 lascia diversi temi: Maignan è umano, Leao è decisivo anche a mezzo servizio, la squadra non molla mai e il campionato, nonostante il meno 7 dall'Inter, non è ancora chiuso. Ma per le ambizioni scudetto c'è da fare solo una cosa: vincere, vincere e ancora vincere, contando poi che non tutto è nelle mani del Milan. Ma senza vincere, senza la concretezza dei tre punti a partire dalla partita di domenica contro il Parma, non si fa più niente.

Dovrà essere brava la squadra a rimanere concentrata: ieri, nonostante per la seconda volta in stagione (la prima è stata con Chivu, ndr) un allenatore avversario abbia interferito attivamente su una giocata di un calciatore rossonero, è finito tutto nuovamente a tarallucci e vino. Anzi, no: ad essere espulso è stato Massimiliano Allegri. Strana la vita.

CLICCA SUL BANNER PER ASCOLTARE IL PODCAST DI MILANNEWS.IT