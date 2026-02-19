Capello critica il Como: "È una squadra che protesta in maniera pazzesca"

vedi letture

Nel post partita di Milan-Como, sfida terminata in parità, l'ex allenatore Fabio Capello ha detto la sua su quanto successo nel corso della gara tra Fabregas, Allegri e Saelemaekers, criticando la formazione Lariana per l'atteggiamento che spesso ha in campo:

"Oramai gli allenatori corrono lungo il fallo laterale gli allenatori. C'è la zona tecnica ma, Conte corre, Fabregas corre...Allegri mi sembra poca roba. Comunque Il Como è una squadra che protesta in maniera pazzesca. Ci deve lavorare Fabregas”.