Condò scherza: "Fabregas e Allegri sono fatti per non piacersi"

Nel post partita di Milan-Como, sfida finita in parità, Paolo Condò è intervenuto negli studi di Sky Sport dicendo “Fabregas e Allegri sono fatti per non piacersi”, rifacendosi a quello che è successo nella pancia di San Siro poco prima della conferenza del tecnico del Milan.

COSA È SUCCESSO TRA ALLEGRI E FABREGAS

Accesissima discussione tra Massimiliano Allegri e Cesc Fabregas prima dell'ingresso in sala stampa nel post Milan-Como: mentre l'allenatore spagnolo uscita dalla sala conferenze di San Siro, ha incrociato sulla sua strada il tecnico livornese. Tra i due sono volate parole (e parolacce) grosse. Poi le porte si sono chiuse e non si è potuto sentire altro, compresa la probabile risposta di Fabregas. Casus belli, chiaramente, il gesto antisportivo di Fabregas su Saelemaekers che ha causato l'espulsione di Allegri, per il quale lo spagnolo si è scusato nel post gara.