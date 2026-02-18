Tare a DAZN: "Il problema fisico di Leao esiste ancora ma sta molto meglio"

Igli Tare è stato intervistato da DAZN nel pre partita di Milan-Como. Queste tutte le sue dichiarazioni:

Oggi ci si gioca tanto per rimanere aggrappati al sogno scudetto?

“Assolutamente sì, ma non aggrappati. Perché ci sono ancora 14 partite inclusa questa di stasera. Dobbiamo cercare di dare continuità al lavoro fatto fino ad adesso. Non sarà una partita facile, per noi conta solo vincere stasera, sarebbe molto importante per la classifica”.

Quindi non è decisiva per lo scudetto stasera?

“Assolutamente no. È una partita da tre punti, ci sono ancora tanti punti da raggiungere. Veniamo da due vittorie consecutive importanti, fuori casa, dobbiamo solo ripetere quanto fatto fino ad adesso”.

Stasera rientra Leao…

“La cosa positiva di Leao è che negli ultimi 10 giorni sta molto meglio fisicamente. Il problema esiste ancora ma sta molto meglio, in allenamento si vede. Stasera ha una grande opportunità di far vedere le sue qualità che tutti quanti conosciamo bene. Però le sue doti non sono mai state in discussione da parte nostra”.

Un pensiero su Bastoni-Kalulu di sabato:

“Assolutamente no. Sono cose del passato, succederanno anche in futuro. Non è che finiscono. Ovviamente sono cose che non fanno bene al calcio, dobbiamo essere bravi tutti quanti per fare un passo indietro e di cercare di dare serenità agli arbitri per fargli svolgere il loro lavoro nel miglior modo possibile. Però è inutile discutere adesso di questa situazione, dobbiamo guardare con energia positiva in avanti”.