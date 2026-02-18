Verso Milan-Como: si rivede Jashari a centrocampo, in avanti la coppia Nkunku-Leao
Questa la probabile formazione del Milan: (3-5-2) Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Athekame, Jashari, Modric, Ricci, Bartesaghi; Nkunku, Leao.
Amiche e amici di MilanNews.it, ben ritrovati! È il giorno del Matchday, con i rossoneri di mister Massimiliano Allegri che affronteranno stasera il Como di Fabregas a San Siro, gara valevole per il recupero della 24^ giornata.
Una partita assolutamente da non sottovalutare contro una squadra che in trasferta ha spesso saputo fare bene, illuminata dal suo faro Nico Paz. Il Milan dal suo canto proverà a fare punti, nonostante la pesante assenza per squalifica di Adrien Rabiot. A dirigere la gara sarà Maurizio Mariani, mentre al VAR ci saranno Gariglio e Maresca. In questa stagione il fischietto della sezione di Aprilia ha arbitrato una volta i rossoneri: Milan-Genoa 1-1.
15.50 - Milan imbattuto da 23 match di fila in campionato (15V, 8N), nella sua storia in Serie A solo 2 volte ha registrato una striscia migliore in una singola stagione: 24 fra dicembre 1950 e maggio 1951 e i 34 match dell'intero campionato 1991/92.
15.00 - Dopo il gol contro il Pisa nel match più recente, Luka Modrić potrebbe segnare in 2 presenze di fila solo per la terza volta in carriera nei maggiori cinque campionati europei, dopo il gennaio 2019 e il dicembre 2020 (con il Real Madrid).
13.40 - Come confermato dalla redazione di MilanNews.it, riportato anche da Sky Sport, questa sera non dovrebbe essere della partita Loftus-Cheek. Il jolly inglese non è al meglio, al suo posto è pronto Nkunku.
13.20 - MILAN-COMO, LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Mariani
Assistenti: Tegoni - Bindoni
IV uomo: Marcenaro
VAR: Gariglio
AVAR: Maresca
DOVE VEDERE MILAN-COMO
Data: mercoledì 18 febbraio 2026
Ora: 20.45
Stadio: San Siro
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision
Web: MilanNews.it
12.30 - Nessuna squadra ha guadagnato più punti del Milan contro avversari attualmente nella parte alta della classifica (25 in 11 match, al pari dell'Inter ma in 12), i rossoneri sono anche la miglior difesa in questa circostanza (6 reti subite) e gli unici a non aver perso contro queste formazioni.
