Pellegatti ritorna su Muntari: “Non sono d’accordo con Max, battendo la Juve avremmo vinto noi”

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha commentato le parole di Max Allegri rilasciate nella conferenza stampa pre partita di Milan-Como sul gol di Muntari del lontano 2012. Queste le sue parole:

"Oggi ha parlato Allegri in conferenza e c'è una cosa sulla quale non sono d'accordo con lui. Non sono d'accordo sull'episodio Muntari. Ha detto in maniera molto onesta, con onestà intellettuale, perchè poteva dire che il Milan non ha vinto il campionato a causa del gol fantasma di Muntari e avrebbe potuto prendere questa scusa. Invece si è assunto delle colpe e ha detto no, noi l'abbiamo perso dopo indipendentemente da quel episodio di febbraio. Io non sono d'accordo perchè, non ci sono dati certi, è il mio pensiero. La Juve non stava giocando bene, il Milan vinceva 1-0, controllava la partita e si era portato sul 2-0. Per me, mia opinione, quella partita, il Milan si è dimostrato superiore e l'avrebbe vinta. Secondo me la Juve, che era in un'annata particolare dove si alimentava con la sua forza, se avesse perso, non avrebbe più recuperato il Milan"