Milan, altro big match in arrivo. I rossoneri, fino ad ora, sono i migliori per risultati e gol subiti contro le grandi
MilanNews.it
Nessuna squadra ha guadagnato più punti del Milan contro formazioni attualmente nella parte alta della classifica di Serie A (25 in 11 sfide, al pari dell'Inter ma in 12 gare), oltre ad essere la miglior difesa in queste sfide (sei reti subite) e l'unica a non aver perso contro queste squadre. Lo riporta Opta.
Pubblicità
News
MN - Cuomo mette in guardia tutti: "Milan-Como partita esasperata per quella che è stata l'andata e da quello che si è creato a Como..."
Milan, altro big match in arrivo. I rossoneri, fino ad ora, sono i migliori per risultati e gol subiti contro le grandi
Il dottor Allegri e l’olio Mahanarayana Thailam. Le “veline“ più efficaci di Gerry Cardinale. Il Presidente del Milan e le lezioni di calcio. Buon Compleanno, Milan! di Carlo Pellegatti
Le più lette
1 Il dottor Allegri e l’olio Mahanarayana Thailam. Le “veline“ più efficaci di Gerry Cardinale. Il Presidente del Milan e le lezioni di calcio. Buon Compleanno, Milan!
2 Viviano: “Io sono giochista, ma se dovessi fare passare Allegri per un coglione il coglione sarei io”
16/02 Sport dilettantistico, agevolazioni per attrezzature e riqualificazione degli impianti: l’accordo tra Icsc e Asi
16/02 Nel torneo dei cascatori Bastoni nella bufera. Sotto accusa le regole assurde del Var e il sistema arbitrale
10/02 Cento anni di Napoli e Fiorentina, la Zecca conia le monete d’argento da 5 euro: ecco come sono
09/02 Nella domenica delle medaglie olimpiche l’Inter spazza via anche il Sassuolo (5-0), Juve-Lazio 2-2
Primo Piano
esclusiva mnESCLUSIVA MN - Cuomo: "Scudetto? Ci credo, ma il Milan non deve perdere contatto con la realtà"
Antonio VitielloCosa filtra sul futuro di Modric al Milan. Il Var così non serve! Ridate credibilità al calcio italiano
Pietro MazzaraLa vergogna di Inter-Juve e parlano pure. La Serie A deve tifare Milan per rimanere viva. Max, il 4-3-3 "apre" la tua squadra
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com