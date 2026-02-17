Milan, altro big match in arrivo. I rossoneri, fino ad ora, sono i migliori per risultati e gol subiti contro le grandi

Milan, altro big match in arrivo. I rossoneri, fino ad ora, sono i migliori per risultati e gol subiti contro le grandiMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Ieri alle 23:30News
di Antonello Gioia

Nessuna squadra ha guadagnato più punti del Milan contro formazioni attualmente nella parte alta della classifica di Serie A (25 in 11 sfide, al pari dell'Inter ma in 12 gare), oltre ad essere la miglior difesa in queste sfide (sei reti subite) e l'unica a non aver perso contro queste squadre. Lo riporta Opta.