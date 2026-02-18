MN - Cuomo: "Inter-Juve? La strategia comunicativa di Allegri è giusta, anche perché in questo momento meglio stare "abbottonati""

Michael Cuomo di TeleLombardia è intervenuto in esclusiva ai microfoni del canale YouTube di MilanNews.it (CLICCA QUI per vedere il video) per presentare la sfida in programma domani sera tra il Milan di Massimiliano Allegri e il Como di Cesc Fabregas. Di seguito le sue dichiarazioni.

Quanto incide quello che è successo sabato tra Inter e Juventus nel percorso in campionato del Milan?

"Tra i due litiganti il terzo gode, anche se in questo caso guarda e sta zitto e pensa a giocare perché domani è un crocevia importante per il Milan, per il campionato, per la presunta corsa scudetto se sarà questa la lotta fino alla fine nel periodo in cui veramente si entrerà nel vivo di questo duello. Detto questo la strategia comunicativa di Allegri, ovvero quella di non parlare, stare zitti il più possibile, abbottonato, è una strategia ponderata, giusta, condivisibile, legittima e per certi versi anche furba, perché ogni frase, in un momento di questo tipo, può essere fraintesa e ti può essere retwittata tra qualche settimana. Quindi meglio stare abbottonati e non mettere legna rossonera sul fuoco bianconerazzurro".