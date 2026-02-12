Verso Pisa-Milan, Allegri tiene alta l’attenzione. E recupera pezzi

La conferenza stampa di Allegri alla vigilia di Pisa-Milan è stata breve e chiara. È possibile dividere le dichiarazioni del mister rossonero in due filoni: quando parla dei recuperi e quando parla dell'importanza di rimanere con la concentrazione alta, visto che ormai siamo nel momento clou della stagione.

Il mister ritrova Leao e Pulisic, sebbene lo statunitense abbia pochi minuti nelle gambe. Saelemaekers ancora out, mentre un po' a sorpresa esce fuori che Gimenez tra un mesetto potrebbe già rientrare. Il resto scoprilo nel nostro podcast odierno!

