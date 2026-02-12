Moretto: "A gennaio telefonata Allegri-Gatti: ecco perchè il Milan non ha affondato"

Matteo Moretto, in un video pubblicato dal canale YouTube di Fabrizio Romano, ha parlato così del futuro di Federico Gatti, difensore della Juventus che a gennaio è stato spesso accostato anche al Milan: "Gatti ha un contratto in scadenza nel 2030, da poco rinnovato, ma ha avuto possibilità di lasciare la Juve durante il mercato invernale. Non è arrivata però l’offerta giusta.

C'è stata anche la telefonata di Max Allegri per capire la situazione, ma poi non c’è stata unanimità nel mondo Milan per procedere con un’offerta scritta alla Juventus per Gatti che continua ad avere la stima del tecnico rossonero. Vi posso dire che la Juventus ascolterà offerte per lui in estate, sicuramente Gatti non è un giocatore incedibile. Se dovesse arrivare l’offerta giusta, il difensore potrebbe lasciare la Juventus”.