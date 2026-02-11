Guidi: "Leao la prossima estate avrà 27 anni, difficile arrivino super offerte”

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha ospitato Marco Guidi, firma della Gazzetta dello Sport, che ha parlato così della situazione Leao:

"Io credo che Leao, un po' come tutti gli anni, perchè un po' tutti gli anni vengono a dire che quest'anno è l'anno che vendono Leao, non è che lo dice il Milan eh ma si dice in giro da tre anni però Leao è ancora li. Ora è da capire se è li perchè il Milan fa muro in maniera ostinata o perchè offerte vere di un certo livello dopo l'interesse del Chelsea, di offerte vere non sono mai arrivate. Quindi c'è da capire Leao è al Milan perchè il Milan fa muro ed è convinto al 100% di Leao, o perchè per Leao di offerte vere non ne sono arrivate? Anche per Leao va fatto un discorso sull'età, la prossima estate avrà 27 anni, è anche difficile che arrivi un club che dica 60-70 milioni. Se tu club lo vuoi vendere è quasi il momento che tu vai a chiedere in giro, se invece il Milan non fa questo è difficile che arrivi una grande offerta"