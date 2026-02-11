Roberto De Zerbi lascia con effetto immediato il Marsiglia
MilanNews.it
La storia tra Roberto De Zerbi e il Marsiglia è incredibilmente giunta alla fine. Dopo l'eliminazione in Champions League e la pesante sconfitta per 5-0 nel Classique contro il Paris Saint Germain, l'OM e il tecnico italiano hanno deciso di separarsi con effetto immediato.
A riportarlo i colleghi di RMC Sport, che hanno precisato che questa scelta è stata maturata tra le parti nelle ultime 48 ore, con De Zerbi convinto che questa sia la soluzione migliore per se stesso e il Marsiglia. E pensare che qualche giorno fa il tecnico italiano in conferenza stampa aveva rafforzato la propria posizione sulla panchina francese dicendo che non aveva intenzione di andare via nonostante le recenti delusioni.
Pubblicità
Dall'Estero
Le più lette
2 Nkunku racconta: "Ricordo che una volta in partitella con Ibra ho fatto un errore. Il giorno dopo..."
4 F. Galli evidenzia: "Al contrario di Como e di altre occasioni, a Bologna il Milan ha mostrato di poter tenere il campo con piglio autorevole"
10/02 Cento anni di Napoli e Fiorentina, la Zecca conia le monete d’argento da 5 euro: ecco come sono
09/02 Nella domenica delle medaglie olimpiche l’Inter spazza via anche il Sassuolo (5-0), Juve-Lazio 2-2
Primo Piano
esclusiva mnESCLUSIVA MN - Renquin: "Saelemaekers? Mi piace perché non era un predestinato, ha dovuto sudare. E poi ha anche avuto un bravo agente..."
esclusiva mnESCLUSIVA MN - Russo (DAZN): "Milan contro ogni pronostico. Rabiot è l'imprescindibile di questa squadra"
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com