Roberto De Zerbi lascia con effetto immediato il Marsiglia

La storia tra Roberto De Zerbi e il Marsiglia è incredibilmente giunta alla fine. Dopo l'eliminazione in Champions League e la pesante sconfitta per 5-0 nel Classique contro il Paris Saint Germain, l'OM e il tecnico italiano hanno deciso di separarsi con effetto immediato.

A riportarlo i colleghi di RMC Sport, che hanno precisato che questa scelta è stata maturata tra le parti nelle ultime 48 ore, con De Zerbi convinto che questa sia la soluzione migliore per se stesso e il Marsiglia. E pensare che qualche giorno fa il tecnico italiano in conferenza stampa aveva rafforzato la propria posizione sulla panchina francese dicendo che non aveva intenzione di andare via nonostante le recenti delusioni.