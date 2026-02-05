Pogba fermo da dicembre, nessuna tempistica per rientro nel Monaco

(ANSA) - MONTECARLO, 04 FEB - Il direttore generale del Monaco, Thiago Scuro, ha ammesso che non c'è nessuna previsione precisa riguardo al possibile ritorno agli allenamenti di Paul Pogba, fermo da dicembre per un infortunio al polpaccio. Il giocatore non è stato inserito dal club nella lista Champions League per la fase a eliminazione diretta. Arrivato a parametro zero a fine giugno dopo aver scontato una squalifica di 18 mesi per doping, l'ex giocatore della Juve e del Manchester United ha subito una serie di infortuni che gli hanno impedito di rientrare a pieno titolo in squadra.

Di fatto, finora ha giocato solo 30 minuti per il club del Principato, in tre partite di Ligue 1, poi si è infortunato al polpaccio sinistro a metà dicembre e da allora non ha ancora ripreso ad allenarsi da allora. Quando potrà tornare? "Non c'è una risposta chiara a questa domanda - ha risposto Scuro -. Come per qualsiasi infortunio, il primo passo sarà tornare in campo, poi continuare ad allenarsi per recuperare la forma fisica necessaria per giocare. Tutto il reparto medico è concentrato sulla ricerca di soluzioni". (ANSA).