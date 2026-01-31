La moglie di Lewandowski: "Probabilmente sarà l'ultima stagione al Barcellona. Non so cosa succederà dopo"

Il futuro di Robert Lewandowski, in scadenza di contratto a giugno con il Barcellona, è ancora tutto da scrivere e decifrare, con la possibilità che incendi le dinamiche del calciomercato nel prossimo futuro. A mettere un punto di partenza a tutta la questione è stata Anna Lewandowska, la moglie del campione polacco, che in un'intervista a Uno, podcast locale, ha parlato di quello che sarà la carriera sportiva del marito una volta terminato il contratto con la formazione catalana.

Le parole di Anna Lewadowska riprese da Mundo Deportivo: "Vedremo come andrà la stagione a Barcellona quest'anno perché, diciamo, probabilmente sarà l'ultima di mio marito qui, quindi la stiamo spremendo come un limone. Ci godiamo ogni momento, ogni partita con i tifosi perché sappiamo che un giorno non avremo più nulla di tutto questo. Cosa succederà dopo? Non lo sappiamo, ma questo è il percorso di un grande atleta e specialmente di un grande sportivo, e noi siamo preparati a questo. Voglio che si parli di lui per molti anni e che le generazioni future non lo dimentichino. Perché ha fatto qualcosa di grandioso e posso solo dire che mi sento molto orgogliosa di tutto ciò che è accaduto."