Dall'estero, Infantino alla Casa Bianca: "Trump mi ha assicurato che Iran è benvenuto al Mondiale"
(ANSA) - ROMA, 11 MAR - "Il presidente Trump mi ha assicurato che la nazionale dell'Iran e' benvenuta al Mondiale": lo scrive sul suo profilo Instagram il presidente della Fifa, Gianni Infantino, dopo un incontro alla Casa Bianca con il presidente Usa per fare il punto sull'avvicinamento alla Coppa del Mondo di calcio 2026, in programma dall'11 giugno in Usa, Messico e Canada. (ANSA).
Pubblicità
Dall'Estero
Senza Rabiot guai in vista. La differenza tra fischi e cori. Il petto è di Doveri non di Riccidi Franco Ordine
Le più lette
3 Dall'estero, Infantino alla Casa Bianca: "Trump mi ha assicurato che Iran è benvenuto al Mondiale"
02/03 In attesa del derby scudetto vince anche il Milan. All’Olimpico la Juventus rimonta la Roma: 3-3
Primo Piano
Milan-Scudetto, una missione (quasi) impossibile, tra un distacco importante e un calendario complicato
Doveri va in Serie B dopo il Derby. Punizione? Tutt'altro. Rocchi gli affida il big match che vale un pezzo di promozione in Serie A
Carlo PellegattiIl derby di Pervis, The Pelvis. Che campione, Shunka Wakan. André? Il Milan ha Comotto!
Antonio VitielloStravinto i derby, un po' di rammarico c’è. L’operazione può saltare. Modric: per sempre sì
Pietro MazzaraPervis, ma chi doveva dircelo? Mano di Ricci: vietato fumare. Mercato estivo: non ci siano casi André
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com