Dall'estero, Infantino alla Casa Bianca: "Trump mi ha assicurato che Iran è benvenuto al Mondiale"

(ANSA) - ROMA, 11 MAR - "Il presidente Trump mi ha assicurato che la nazionale dell'Iran e' benvenuta al Mondiale": lo scrive sul suo profilo Instagram il presidente della Fifa, Gianni Infantino, dopo un incontro alla Casa Bianca con il presidente Usa per fare il punto sull'avvicinamento alla Coppa del Mondo di calcio 2026, in programma dall'11 giugno in Usa, Messico e Canada. (ANSA).