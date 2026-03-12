Bodo/Glimt, altra vittoria storica in Champions League. L'ex Milan Hauge fa un assist

di Manuel Del Vecchio

Il Bodo/Glimt vince ancora e lo fa in grande stile: in Norvegia finisce 3-0 contro lo Sporting Lisbona. L'ex rossonero Hauge nuovamente in mostre con un assist: passaggio decisivo per la rete del definitivo 3-0. Quinta vittoria consecutiva per Bodo in questa edizione della Champions League: un successo che vale un record impressionante.

Squadre europee al di fuori dei 5 top campionati che sono state in grado di vincere 5 partite consecutive nella stessa edizione di Champions League.

Bodo 25-26
PSV 21-22
Porto 18-19
Zenit 15-16
Shakhtar Donetsk 10-11
Benfica 89-90
Ajax 71-72
Feyenoord 71-72