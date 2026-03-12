Coppa del Mondo, il ministero dello sport dell’Iran chiaro: “Non parteciperemo ai Mondiali in USA”

Come riportato da Sky Sport, Il quotidiano tedesco Frankfurter Allgemeine Zeitung ha ripreso le parole del ministro dello sport iraniano:

"Non abbiamo alcuna intenzione di di partecipare ai mondiali di calcio in Usa". Ieri in un post sui social il presidente della Fifa Infantino aveva scritto: "Il presidente Trump mi ha assicurato che la nazionale dell'Iran è benvenuta al Mondiale"

All'inizio di questa settimana, il direttore operativo della Coppa del Mondo della Fifa Heimo Schirgi ha dichiarato che il torneo è "troppo importante" per essere rinviato a causa dei disordini globali causati dalla guerra tra Stati Uniti e Israele e l'Iran. Ha affermato che la Fifa continua a monitorare attentamente la guerra in Iran.

"Fondamentalmente affrontiamo la situazione giorno per giorno e prima o poi troveremo una soluzione", ha affermato Schirgi. "Se la Coppa del Mondo si svolgerà regolarmente? La Coppa del Mondo è troppo grande e speriamo che tutti coloro che si sono qualificati possano partecipare".

IL CALENDARIO DELL'IRAN AI MONDIALI - GRUPPO G

15 giugno - Iran-Nuova Zelanda (SoFi Stadium, Los Angeles)

21 giugno - Belgio-Iran (SoFi Stadium, Los Angeles)

26 giugno - Egitto-Iran (Lumen Field, Seattle)