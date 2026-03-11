Toni e Pazzini parlano delle difficoltà degli attaccanti della Serie A odierna
Luca Toni e Giampaolo Pazzini, storici attaccanti italiani, nel podcast “Aura Sport” parlano della difficoltà dei centravanti nella Serie A di oggi a trovare il gol.
Comincia Toni: “Io tutti sti attaccanti che vanno dappertutto tranne in area io gli vorrei dire: “Ma dove si fa gol?”.
Pazzini conferma: “Ce n’è uno in doppia cifra dopo 28 giornate, è pesante eh. Col VAR almeno 4 rigori all’anno un attaccante li calcia. Non fai 6 gol in 28 partite? C’è solo un giocatore in doppia cifra alla ventottesima?”.
Toni conclude: “L’ho detto il perché. Non vanno in area, vanno in giro. Se tu sei una punta centrale, ma puoi andare a fare i cross per l’esterno di là? Secondo me no. Poi uno mi dice che non faccio l’allenatore in Serie A, però io se sono l’attaccante non andrei mai a fare un cross per uno”.
