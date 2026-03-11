Rabiot indispensabile, Ibrahimovic: "Adrien è di un livello diverso.."

Nella settimana che si è chiusa con la splendida vittoria del Milan nel derby, i colleghi di CBS Golazo hanno intervistato il Senior Advisor di RedBird Zlatan Ibrahimovic, che si è aperto sui temi più importanti legati al mondo rossonero accogliendoli tutti in quel di Milanello. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

Il lavoro con la prima squadra del Milan

"Lì è solo una questione di risultato, abbiamo bisogno di quello. Cerchiamo di far crescere dei giovani, ma la storia del club è troppo importante. 7 Champions League, 19 Scudetto, altre coppe internazionali, tutti i trofei… Sono cose che devi riconoscere ai fans e alla storia”.

Come si trova a lavorare con Allegri?

“Lavorare con Allegri è molto semplice. Ha grande esperienza è stato in grandi club. È un vincente e stare al Milan non è per tutti. Lui capisce cosa significa stare al Milan. Allegri porta il pacchetto completo e deve solo trasferirlo ai giocatori. Poi, nel caso di Modric devi solo tenerlo contento e non devi spiegargli nulla. Abbiamo anche Rabiot, che per me è a un livello diverso”.