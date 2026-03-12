Fofana come Leao: negli ultimi due anni sono i rossoneri con più assist
MilanNews.it
Youssouf Fofana è un calciatore che spacca la tifoseria, ma non solo: il francese, alla sua seconda stagione al Milan, spacca spesso e volentieri anche le partite. Riporta Opta che dal suo arrivo al Milan (dalla scorsa stagione), nessun giocatore ha fornito più assist di Youssouf Fofana con i rossoneri tra tutte le competizioni: 13, al pari di Rafael Leão.
LE PAROLE DI AMBROSINI SU FOFANA
“Fofana è un calciatore che, giocando con Modric e Rabiot, non si prende mai i riflettori. C’è un po’ d’ombra. Però per me è più forte di quello che molti dicono. L’assist è suo. A Cremona ne fa due, l’anno scorso ha fatto otto assist. Guarda che è forte…”.
Pubblicità
News
Senza Rabiot guai in vista. La differenza tra fischi e cori. Il petto è di Doveri non di Riccidi Franco Ordine
Le più lette
3 Dall'estero, Infantino alla Casa Bianca: "Trump mi ha assicurato che Iran è benvenuto al Mondiale"
02/03 In attesa del derby scudetto vince anche il Milan. All’Olimpico la Juventus rimonta la Roma: 3-3
Primo Piano
Milan-Scudetto, una missione (quasi) impossibile, tra un distacco importante e un calendario complicato
Doveri va in Serie B dopo il Derby. Punizione? Tutt'altro. Rocchi gli affida il big match che vale un pezzo di promozione in Serie A
Carlo PellegattiIl derby di Pervis, The Pelvis. Che campione, Shunka Wakan. André? Il Milan ha Comotto!
Antonio VitielloStravinto i derby, un po' di rammarico c’è. L’operazione può saltare. Modric: per sempre sì
Pietro MazzaraPervis, ma chi doveva dircelo? Mano di Ricci: vietato fumare. Mercato estivo: non ci siano casi André
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com