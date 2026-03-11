Guida designato per la quinta volta col Milan quest'anno: arbitrò all'Olimpico in Coppa Italia

Marco Guida, esperto fischietto della sezione di Torre Annunziata, è stato designato dall'AIA per dirigere il Sunday Night della prossima giornata di campionato di Serie A Enilive, la numero 29, tra Lazio e Milan allo stadio Olimpico. Si tratta di una seconda volta per il direttore di gara perché già il precedente di Coppa Italia del 4 dicembre, con i biancocelesti usciti vincitori per 1-0, fu arbitrato proprio da Marco Guida. Nello specifico sarà già la quinta volta che il campano dirigerà una gara dei rossoneri in questa stagione.

Guida ha arbitrato: il pareggio per 0-0 in casa della Juventus, la vittoria per 1-0 a San Siro contro la Roma, la sconfitta in Coppa Italia contro la Lazio e la vittoria a Como per 1-3. In generale per l'arbitro di Torre Annunziata il Milan si conferma la squadra diretta il maggior numero di volte: con questa saliremo a 42 incroci. I precedenti attualmente recitano: 20 vittorie, 11 pareggi e 10 sconfitte. La seconda squadra più arbitrata da Guida è la Roma (35); terza l'altra milanese, l'Inter (33).