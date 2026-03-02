La settimana del Derby inizia bene: il punto dall'infermeria

vedi letture

Oggi non è un Lunedì come gli altri: non può essere altrimenti quando in fondo al rettilineo di questa settimana non c'è scritto "traguardo" ma "Derby della Madonnina". I rossoneri hanno avviato questa piccola lunga attesa, che li porterà alla sfida contro l'Inter domenica 8 marzo alle 20.45, nel migliore dei modi: il ritorno alla vittoria in campionato, sul campo della Cremonese. Una partita complicata e che nascondeva tra le sue pieghe tanti demoni: il recente ko, implicazioni di classifica, la difficoltà con le piccole, lo scontro dell'andata...

A far seguito ai tre punti di ieri, però, sono arrivate buone notizie anche nella giornata di oggi, specialmente dal fronte infortunati. Per prima cosa Allegri può tirare un sospiro di sollievo circa Davide Bartesaghi: gli esami strumentali non hanno evidenziato alcun tipo di lesione al flessore della coscia destra, dunque viene confermata la diagnosi di risentimento. Santiago Gimenez si avvicina al rientro dopo una visita di controllo positiva. Oggi a Milanello Gabbia e Fullkrug per lavoro personalizzato, uno per recuperare dall'infortunio e l'altro per routine per rimettersi in condizione.

CLICCA SUL BANNER E ASCOLTA IL PODCAST DI MILANNEWS.IT