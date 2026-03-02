Corinthians, il presidente Stabile dice no alla cessione di André al Milan: i motivi

vedi letture

Il presidente del Corinthians, Osmar Stabile, ha deciso di bloccare la cessione del giovane centrocampista classe 2006 André al Milan. Lo riferisce il giornalista brasiliano Jorge Nicola e lo conferma anche Globo Esporte che aggiunge che nella giornata di oggi il numero uno del club brasiliano dovrebbe annunciare ufficialmente la sua decisione.

Per la fumata bianca mancava solo la firma di Stabile che però ha scelto di porre il suo veto sulla cessione del giovane centrocampista classe 2006 al Diavolo. Cosa c'è dietro a questa sua decisione? Prima di tutto le critiche dei tifosi e dell'allenatore Dorival che nelle scorse aveva dichiarato che un talento come André vale molto di più della cifra che ha messo sul piatto il Milan (15 milioni di euro più due milioni di bonus più il 20% sulla futura rivendita). Ora anche Stabile si è convinto che la proposta economica rossonera è troppo bassa e deve essere migliorata.