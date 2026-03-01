Alla scoperta di André, un'idea di mercato nata da Moncada e dal gruppo scouting del Milan

vedi letture

La fumata bianca definitiva non è ancora arrivata, ma il Milan è vicino a chiudere l'arrivo di André, centrocampista classe 2006 del Corinthians che sbarcherà in rossonero in estate. Operazione da 15 milioni di euro più due di bonus, si tratta di un'idea di mercato nata da Geoffrey Moncada e dal gruppo scouting milanista. Il giovane talento andrebbe ad occupare uno dei due posti da extracomunitario.

Lo riferisce La Gazzetta dello Sport che fa un breve identikit di André: "André è un centrocampista di 1.83, che colpisce per la corsa. È sempre molto attivo, va volentieri in pressione, ruba palla, sa inserirsi e trovare la porta. Molto meno impressionante la tecnica: non tratta la palla da brasiliano, a volte se la allunga, qualche volta calcia bene, altre meno. In alcuni momenti ricorda Youssouf Fofana, che in estate potrebbe lasciare il Milan. L’impressione è che in Italia potrebbe essere una mezzala, un giocatore 'box to box' con tanta energia. Per lui sarà importante migliorare difensivamente e tatticamente: lo sarebbe comunque, con Allegri di più".