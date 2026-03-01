André vicino al Milan: i dettagli dell'offerta rossonera. C'è anche il 20% sulla futura rivendita
Nelle ultime ore arrivano diverse notizie dal Brasile in merito alla trattativa tra Milan e Corinthians per André, centrocampista classe 2006 che è ad un passo dal trasferimento in rossonero. ESPN e Globo Esporte riportano alcuni dettagli della proposta milanista: 15 milioni di euro più due di bonus per il 70% del cartellino del giovane giocatore brasiliano, i cui rappresentanti hanno già rinunciato al restante 30% per favorire il trasferimento in Italia del loro assistito. I bonus verranno eventualmente corrisposti dal Diavolo solo se Andrè giocherà almeno altre 20 partite da almeno 45 minuti con il Corinthians. A questa offerta si aggiunge poi anche il 20% sulla futura rivendita a favore del club verdeoro.
Il giornalista brasiliano Venê Casagrande riferisce invece su X: "Il Corinthians ha finalizzato la cessione del centrocampista diciannovenne André al Milan per 17 milioni di euro (per il 70 %). Il pagamento verrà effettuato in tre rate, una nel 2026, un'altra nel 2027 e l'ultima nel 2028. Il giovane giocatore si unirà alla nazionale italiana dopo la Coppa del Mondo. Il contratto sarà valido per cinque stagioni".
O Corinthians encaminhou a venda do meia André, de 19 anos, ao Milan por 17 milhões de euros (por 70%). A forma de pagamento é em três parcelas, sendo uma em 2026, outra em 2027 e a última em 2028. O jovem se apresenta ao time italiano após a Copa do Mundo. Contrato válido por… pic.twitter.com/wvZ0mHHx5D— Venê Casagrande (@venecasagrande) February 28, 2026
