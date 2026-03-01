André-Milan: offerta, contratto, visite mediche e cosa manca. Le ultime dal Brasile

Il Milan è vicina a chiudere il suo primo acquisto in vista della prossima stagione: si tratta di André, centrocampista classe 2005 del Corinthians. E dal Brasile arrivano alcuni dettagli interessanti sulla trattativa, a partire dall'offerta presentata dai rossoneri: 15 milioni di euro più due di bonus per il 70% del cartellino del giovane giocatore brasiliano, i cui rappresentanti hanno già rinunciato al restante 30% per favorire il trasferimento in Italia del loro assistito.

L'OFFERTA DEL MILAN - Lo riferiscono ESPN e Globo Esporte in Brasile che dà i dettagli della proposta del Milan: 15 milioni di euro di parte fissa più due milioni di bonus che verranno eventualmente corrisposti dal Diavolo solo se Andrè giocherà almeno altre 20 partite da almeno 45 minuti con il Corinthians. A questa offerta si aggiunge poi anche il 20% sulla futura rivendita a favore del club verdeoro. Per il giovane centrocampista è invece pronto un contratto di cinque anni.

COSA MANCA - Cosa manca per la fumata bianca? Gran parte del management del Corinthians è soddisfatto della proposta del Milan, ma deve ancora arrivare il via libera definitivo del presidente Osmar Stabile. La decisione dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Una volta definito tutto André potrà volare a Milano per sostenere le visite mediche di rito.