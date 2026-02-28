Milan a caccia di un vero bomber: Guirassy in pole, in corsa anche Retegui, Nunez e Jackson

C'è ancora una Champions League da conquistare, ma il Milan sta già iniziando a pensare un po' anche alla prossima stagione. Ancora di più con il ritorno nell'Europa che conta, in via Aldo Rossi sanno bene che c'è da risolvere un problema che si portano ormai avanti da troppo tempo, cioè prendere un grande centravanti che possa assicurare un numero importante di gol. Già durante il mercato invernale i rossoneri avevano provato a prendere Jean-Philippe Mateta, ma tutto è saltato dopo le visite mediche di rito. Ogni discorso è rinviato dunque all'estate quando verrà fatto un importante investimento sulla prima punta.

GUIRASSY IN POLE - Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il primo nome nella lista del Diavolo è in questo momento quello di Serhou Guirassy, attaccante classe 1996 del Borussia Dortmund che già in passato è stato spesso accostato al Milan. I numeri della sua carriera parlano per lui: dalla stagione 2019-2020, il giocatore guineano va infatti sempre in doppia cifra come gol segnati. Nella scorsa annata sportiva, le reti totali furono addirittura 38, di cui 13 in Champions League, mentre quest'anno è già a quota 16 gol in tutte le competizioni. Il suo prezzo è molto elevato, si parla di 70 milioni di euro, cifra che il Diavolo non spenderebbe mai per un trentenne, ma i rossoneri vorrebbero sfruttare il suo desiderio di provare una nuova avventura professionale dopo essersi misurato con Ligue 1 e Bundesliga.

ALTERNATIVE - Ovviamente non c'è solo Guirassy nel mirino dei dirigenti milanisti che stanno tenendo d'occhio anche altri profili, tra cui per esempio Mateo Retegui, centravanti della nazionale italiana che la scorsa estate si è trasferito all’Al Qadsiah in Arabia Saudita. Attenzione poi anche al nome di Darwin Nunez, ex Liverpool che attualmente è fuori dalla lista della Saudi Pro League dall’Al Hilal di Simone Inzaghi. Lui vorrebbe tanto tornare in Europa e quindi potrebbe essere anche lui un'idea interessante per il futuro dell'attacco del Milan. In corsa anche Nicolas Jackson, attaccante del Bayern Monaco in prestito dal Chelsea.