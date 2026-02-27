Ancora Leao-Pulisic o la fisicità di Fullkrug contro la Cremonese? Allegri ci pensa

Chi giocherà in attacco domenica nel Milan che affronterà in trasferta la Cremonese? Qualche giorno fa contro il Parma, Max Allegri ha riproposto dal primo minuto la coppia composta da Christian Pulisic e Rafael Leao, i quali però hanno deluso: entrambi non sono infatti al top della forma e si sono cercati poco. Per questo motivo, è possibile ipotizzare che non vengano confermati anche allo stadio Zini di Cremona.

TOCCA A NICLAS? - A riferirlo è questa mattina il Corriere dello Sport che spiega che il tecnico livornese si aspetta una Cremonese chiusa in difesa che lascerà pochissimi spazi al Diavolo e quindi la chiave giusta potrebbe essere quella di avere in avanti un centravanti fisico come Niclas Fullkrug. Il tedesco, grazie alla sua fisicità, potrebbe essere molto utile sia per fare a sportellate con i difensori avversari, sia per aprire spazi per gli inserimenti dei compagni di squadra.

ALLEGRI CI PENSA - L'ex West Ham scalpita e non vede l'ora di tornare titolare, cosa successa una sola volta da quando è arrivato al Milan ad inizio gennaio (in casa della Fiorentina). Nelle altre partite, Fullkrug è invece sempre entrato in campo a partita in corso perchè Allegri lo ha finora ritenuto più un uomo da buttar dentro negli ultimi venti minuti. Domenica però a Cremona le sue qualità fisiche potrebbe servire dal primo minuto. Da capire poi eventualmente con chi potrebbe fare coppia tra Leao e Pulisic (a Firenze aveva giocato con l'americano).