Nuovo anno, nuova vita: la crescita di Jashari che ora ha convinto anche Allegri

Tutti i tifosi milanisti si ricordano bene la trattativa infinita della scorsa estate che il Milan ha intavolato con il Club Brugge per Ardon Jashari: settimane e mesi di voci, indiscrezioni, rifiuti e rilanci che hanno portato alla tanto attesa fumata bianca dopo parecchio tempo. Alle fine l'accordo è stato trovato e per il Diavolo si è trattato di un investimento molto importante visto che lo svizzero è costato quasi 40 milioni di euro.

LUNGO STOP - Le aspettative nei suo confronti erano quindi altissime, ma purtroppo la sua stagione è iniziata subito in salita dato che a fine agosto, in seguito ad uno scontro in allenamento con Santiago Gimenez, Jashari ha riportato la frattura del perone. Da lì è iniziato un lungo periodo ai box, terminato con il rientro in campo a dicembre. Ma ovviamente ripartire non è stato facile, così come trovare spazio in un Milan che in quel momento stava andando forte.

IN CRESCITA - Con il nuovo anno, però, come spiega stamattina Tuttosport, le cose sono andate decisamente meglio: lo svizzero ha infatti migliorato notevolmente la sua condizione fisica e questo gli ha permesso di vedere di più in campo. Max Allegri è soddisfatto del suo attuale rendimento e così gli sta dando sempre più spazio. Inizialmente si pensava che Jashari fosse solo l'alternativa di Luka Modric ne ruolo di regista davanti alla difesa e invece nelle ultime partite i due hanno dimostrato di poter coesistere senza problemi.