La Rai trasmetterà 35 partite del Mondiali in chiaro: acquisiti i diritti

(di Michele Cassano) (ANSA) - ROMA, 26 FEB - Dopo le polemiche per il passaggio delle partite delle Atp Finals di tennis a Mediaset, la Rai ufficializza l'acquisizione dei diritti tv in chiaro per i Mondiali di calcio in programma dall'11 giugno al 19 luglio in Usa, Canada e Messico. "A seguito della procedura di gara - ha spiegato la tv pubblica -, Rai si è aggiudicata i diritti esclusivi di trasmissione multipiattaforma in chiaro di una selezione di 35 incontri, che includono la partita d'apertura, tutte le partite della Nazionale italiana, le semifinali e la finale, oltre ai diritti radiofonici non esclusivi di tutte le gare della competizione". L'assegnazione è arrivata prima dei play off che decideranno la griglia completa delle 48 squadre partecipanti, per dare tempo ai broadcaster di organizzare i palinsesti legati all'evento. Per la Rai, però, non si tratta di un dettaglio, non essendo ancora certa la presenza degli azzurri che farebbe ovviamente crescere l'appeal della competizione e di conseguenza gli ascolti e gli introiti pubblicitari. L'Italia sarà impegnata nella semifinale play off con l'Irlanda del Nord giovedì 26 marzo alle 20.45 a Bergamo. Nell'eventuale finale, in programma martedì 31 marzo, la nazionale se la vedrebbe in trasferta con la vincente dell'altra semifinale tra Galles e Bosnia ed Erzegovina. "Ai fini della massima esposizione in Italia della Coppa del Mondo Fifa 2026 - precisa la tv pubblica -, Rai garantirà un'ampia copertura del torneo, mediante la trasmissione di almeno 32 partite su Rai 1 e l'offerta di highlights e clip di tutti gli incontri della competizione in ogni notiziario, programma e contenitore sportivo".

"Quando il grande sport chiama, Rai risponde - commenta l'amministratore delegato Giampaolo Rossi -. E lo fa senza compromessi, offrendo ai telespettatori una copertura eccezionale dell'evento. Parliamo della Coppa del Mondo Fifa 2026, evento acquisito da Rai in esclusiva in chiaro per 35 incontri che comprendono la partita di apertura, tutte le partite della nazionale italiana (alla quale auguriamo di qualificarsi), le semifinali, la finale, i diritti radiofonici e gli highlights e clip di tutti gli incontri. Insomma, siamo felici di poter offrire a tutti gli italiani di assistere a una partita per giornata di gara in diretta sulla Rai". Ora si attende l'ufficializzazione dell'acquisizione dei diritti pay da parte di Dazn. Dovrebbe essere, infatti, la piattaforma streaming che già detiene i diritti per tutta la serie A a trasmettere tutte le 104 partite in programma. (ANSA).