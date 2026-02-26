Il Milan in prestito: tra infortuni e panchine, l'unico a sorridere è Colombo

vedi letture

Il Milan, tra sessione estiva e invernale, ha mandato diversi giocatori in prestito, non solo giovani del vivaio rossonero. In totale, a oggi, sono undici i giocatori trasferiti da un'altra parte a titolo temporaneo, indipendentemente se il loro status è poi regolato da un prestito secco, da un diritto o da un obbligo di riscatto. Il borsino dei giocatori rossoneri in prestito (ordine alfabetico).

ISMAEL BENNACER (Dinamo Zagabria)

La stagione di Ismael Bennacer si è momentaneamente interrotta al 23° minuto della partita che la Dinamo Zagabria lo scorso 25 gennaio ha vinto in trasferta contro l'Osijek. Il calciatore algerino, come appurato dagli esami delle ore successive, ha accusato uno stiramento alla coscia: ennesimo stop fisico che lo sta costringendo ai box ormai da un mese. Per il momento, in questo lasso di tempo, ha saltato quattro partite complessive.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni

Presenze: 12

Reti: 1

Assist: 2

WARREN BONDO (Cremonese)

Dopo tre settimane di stop e quattro gare di campionato saltate per un problema di natura muscolare, Warren Bondo ha rivisto il campo nell'ultimo weekend di campionato subentrando nel secondo tempo e rimanendo in campo per 41 minuti totali. La partita, però, non è andata benissimo per la Cremonese che è stata nettamente sconfitta per 3-0 dalla Roma allo stadio Olimpico. Il prossimo appuntamento per i grigiorossi, domenica alle 12.30 allo Zini, contrapporrà il francese al suo club di appartenenza: il Milan.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 22

Reti: 0

Assist: 0

FRANCESCO CAMARDA (Lecce)

Lo scorso 28 gennaio il giovane talento di proprietà del Milan è stato operato alla spalla, come comunicato dal Lecce in una nota: "L’U.S. Lecce comunica che il calciatore Francesco Camarda si è sottoposto nella giornata odierna ad intervento chirurgico in artroscopia alla spalla destra per la ricostruzione del cercine glenoideo. L’intervento è stato eseguito dal Prof. Castagna coaudiuvato dal Dott. Garofalo, presso l’Istituto Humanitas di Milano". Nessun interruzione del prestito con i salentini che sperano di poter recuperare l'attaccante per la parte finale del campionato.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto e controriscatto

Presenze: 19

Reti: 1

Assist: 1

SAMUEL CHUKWUEZE (Fulham)

Dopo tre sconfitte consecutive in campionato, il Fulham ha ritrovato la vittoria nell'ultima giornata contro il Sunderland: non è stato della partita, però, Samuel Chukwueze, costretto a saltare la seconda gara consecutiva (dopo quella di FA Cup della settimana prima) per un problema al polpaccio. Alla vigilia della sfida il tecnico Marco Silva ha parlato così: "Samuel Chukwueze sarà indisponibile, ha riportato una botta al polpaccio dopo la partita contro il Manchester City". Da monitorare se sarà recuperato per questo weekend.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 24 milioni

Presenze: 14

Reti: 3

Assist: 4

ALPHADJO CISSÈ (Catanzaro)

L'euforia per essere diventato un nuovo giocatore del Milan è durata davvero poco per il giovane attaccante italiano classe 2006. Nella prima partita post mercato invernale, contro il Mantova, Cissè è stato sostituito dopo pochi minuti per infortunio serio. La rottura del tendine degli adduttori della coscia destra lo ha portato, questa settimana, a essere operato in Finlandia: tempi di recupero stimati in 4 mesi e iter riabilitativo seguito dal Catanzaro e supervisionato dal Milan. Sui social il messaggio del calciatore: "Ancora più forte di prima. Ci vediamo!"

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 22

Reti: 6

Assist: 1

LORENZO COLOMBO (Genoa)

Altro giro, altra titolarità al centro dell'attacco di Daniele De Rossi per il centravanti classe 2002 cresciuto nel settore giovanile rossonero. Il Genoa ha nettamente sconfitto il Torino per 3-0 nell'ultimo turno di campionato: Colombo è risultato decisivo per essersi preso il fallo che ha portato all'espulsione di Ilkhan. L'attaccante ha lasciato il campo dopo 65 minuti. L'ultima condizione a dover essere soddisfatta per l'obbligo di riscatto è la salvezza del Grifone, al momento tutt'altro che in ghiaccio.

Stato trasferimento: prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni

Presenze: 28

Reti: 6

Assist: 3

CHRISTIAN COMOTTO (Spezia)

Gran bella vittoria per lo Spezia nel weekend, in casa del Cesena con il risultato di 2-3: punti che danno un po' di respiro alla squadra ligure comunque ancora in piena lotta salvezza. È stato della partita anche il giovane centrocampista di proprietà rossonera Christian Comotto che è entrato nel corso del secondo tempo e ha totalizzato 32 minuti in campo, proprio quelli in cui gli spezzini hanno ribaltato definitivamente il risultato.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 18

Reti: 0

Assist: 1

ALVARO MORATA (Como)

Nella vittoria per 0-2 del suo Como in casa della "sua" Juventus, Alvato Morata ha avuto decisamente un ruolo da comprimario. Il tecnico Cesc Fabregas lo ha mandato in campo solamente nel finale, per i tre minuti conclusivi più il recupero: la partita e i tre punti erano ormai al sicuro da tempo. L'ultima titolarità stagionale dell'attaccante spagnolo risale allo scorso 6 dicembre, giorno in cui uscì dopo circa mezz'ora dalla sfida contro l'Inter a San Siro, poi persa malamente dai lariani.

Stato trasferimento: prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni

Presenze: 19

Reti: 1

Assist: 2

YUNUS MUSAH (Atalanta)

Rimonta memorabile ieri pomeriggio dell'Atalanta in Champions League: i bergamaschi, nel playoff con in palio gli ottavi, hanno ribaltato il Borussia Dortmund, vittorioso in Germania 2-0 all'andata, vincendo per 4-1 con un rigore all'ultimo secondo. Tutte le emozioni di questa grande serata Yunus Musah le ha vissute dalla panchina, dove spesso è finito in questo ultimo periodo: tra Champions e Serie A 4 gare di fila dalla "panca", con soli 64 minuti giocati nelle ultime 9 partite. L'ultima volta in campo risale al 9 febbraio, l'ultima titolarità al 28 gennaio.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 26 milioni + percentuale su rivendita

Presenze: 19

Reti: 0

Assist: 1

FILIPPO TERRACCIANO (Cremonese)

Prosegue il filotto di gare consecutive da titolare per il centrale della Cremonese, uno dei pezzi cruciali dello scacchiere di mister Davide Nicola. Terracciano scende consecutivamente in campo dal primo minuto da 20 partite, tutte in campionato: solamente in tre circostanze è stato sostituito e di queste in una sola occasione prima dell'80°. Nell'ultima giornata non è andata bene con la sconfitta per 3-0 in casa della Roma. Next stop: la sfida allo Zini contro la squadra che ne detiene il cartellino, il Milan.

Stato trasferimento: prestito con obbligo di riscatto fissato a 3.5 milioni in caso di salvezza

Presenze: 26

Reti: 2

Assist: 0

KEVIN ZEROLI (Monza, da gennaio Juve Stabia)

Si interrompe il buon avvio di esperienza a Castellammare di Stabia per Kevin Zeroli che ha dovuto saltare l'ultima partita di campionato per un problema fisico: la Juve Stabia è stata sconfitta in casa dal Modena per 1-2. Fino a questo momento, agli ordini di mister Ignazio Abate, il centrocampista classe 2005 ha collezionato 7 presenze complessive, di cui 2 da titolare. Proprio l'ex tecnico della Primavera rossonera, nell'intervista post Modena, ha confermato che Zeroli starà fermo almeno un mese.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 12 (5 Monza + 7 Juve Stabia)

Reti: 1 (0 Monza + 1 Juve Stabia)

Assist: 0