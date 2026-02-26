Viviano: “Leao punta una delle più grandi follie degli ultimi 10 anni”
Durante l’ultima puntata del podcast Aura Sport, Viviano si è espresso così sul Milan dopo la partita contro il Parma:
“Per me è una delle più grandi follie che ho visto negli ultimi 10 anni vedere Leao punta. Pensare che uno che già fa fatica, metterlo lì davanti. Il mio discorso non è per Allegri che l’ha messo li per necessità ma con chi diceva che quel ruolo lo può fare. Già fa fatica a giocare con le squadre chiuse, figurati spalle alla porta. A me vengono i brividi a pensare di giocare a 4 con i difensori che ha il Milan, non perchè sono scarsi ma perchè sono disordinati. Io lo dico da mesi che una squadra che gioca così non può vincere lo scudetto, io vedevo una squadra che anche quando vinceva soffriva sempre, non ha quasi mai vinto in scioltezza, prima o poi inciampi”
