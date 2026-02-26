Champions League, Atalanta unica italiana agli ottavi. Disastro Inter, beffa Juve

Champions League, Atalanta unica italiana agli ottavi. Disastro Inter, beffa JuveMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 00:10News
di Manuel Del Vecchio

I RISULTATI DELLA SERATA DI CHAMPIONS LEAGUE

Atalanta-Borussia Dortmund 4-1
PSG-Monaco 2-2
Real Madrid-Benfica 2-1
Juventus-Galatasaray 3-2

Passano agli ottavi di finale Atalanta, PSG, Real Madrid e Galatasaray, che si uniscono ad Atletico Madrid, Bodo/Glimt, Leverkusen e Newcastle qualificate nella serata di ieri. Atalanta unica italiana ad avanzare, Juventus ed Inter eliminate.