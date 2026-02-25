Juve, così brucia. Super rimonta, poi il Gala colpisce: 3-2 a Torino, bianconeri out dalla Champions

La Juventus è andata a tanto così dall'impresa in Champions League, con i tempi regolamentari terminati sul 3-0 (Locatelli, Gatti e McKennie) nonostante l'uomo in meno. La squadra di Spalletti, con Kelly espulso, ha portato il Galatasaray ai supplementari ed è andata ad un passo dal 4-0 con Zhegrova che, da due passi, ha sparato clamorosamente fuori.

Al termine del primo tempo supplementare Boga perde una palla sciocca, Kalulu inspiegabilmente rompe la linea di difesa e lascia Osimhen tutto solo. Icardi serve il nigeriano che davanti a Perin non sbaglia. I bianconeri crollano e nel secondo tempo supplementare arriva il secondo gol del Galatasaray con Ylmaz per il definitivo 3-2. Juve eliminata, passa il Galatasaray.