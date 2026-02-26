Il retroscena di Moretto sul possibile rinnovo di contratto di Luka Modric

Matteo Moretto, in una live sul canale YouTube di Fabrizio Romano, parla così del futuro di Luka Modric. Il campione croato ha un contratto con il Milan fino al 30 giugno 2026.

“Il contratto scade a giugno ma c’è un’opzione, un più uno, che a differenza di tutti gli altri contratti è a favore del giocatore. Non è il club a decidere ma sarà Modric a decidere a fine anno che tipo di strada prendere. La notizia che ti posso dire oggi, che in realtà è una notizia abbastanza soft, è che iniziata questa opera di convincimento da parte del Milan, nel quotidiano. L’allenatore, i compagni, la dirigenza, stanno cercando di fargli capire quanto sia importante ora e quanto sarà importante per il futuro, almeno un altro anno. Il Milan vorrebbe trattenerlo, vorrebbe esercitare questo più uno, vorrebbe che Modric restasse in modo tale che possa aiutare i giovani giocatori vicino a lui per la prossima stagione”.