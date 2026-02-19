Tresoldi vuole il Milan? L'ex calciatore del Bruges non convinto: avrebbe bisogno di altra esperienza da fare

Gert Verheyen, ex giocatore del Bruges, ha rilasciato queste parole ai microfoni di Milannews.it sulle difficoltà che al Milan hanno trovato sia Ardon Jashari che Charles De Ketelaere:

Ma a Charles de Ketelaere invece il tempo non bastò...

"Non si possono paragonare situazioni e giocatori diversi. Entrambi però sono giovani e poi anche Charles ha grandi qualità. E io penso che De Ketelaere sia stato troppo duro con se stesso ai tempi del Milan, dandosi la colpa per prestazioni insufficienti. E poi non è mai facile indovinare se un calciatore sboccerà o meno. Ma Jashari le qualità per imporsi ce la ha sicuramente".

Un altro 'crack' del Bruges non vede l'ora di vestire la maglia rossonera: Nicolò Tresoldi sta già spingendo con dichiarazioni d'amore per andare al Milan questa estate ...

"No, Nicolò non è ancora pronto per una grande squadra come il Milan. Ha ancora tanta strada da fare...".