Il Bologna ha riscattato Pobega: ecco quanto incassa il Milan

Il Bologna ha annunciato che di aver riscattato Tommaso Pobega dal Milan che, come riporta Gianluca Di Marzio sul suo sito, incassa sette milioni di euro, cifra stabilita la scorsa estate per l’obbligo di riscatto che va a sommarsi al milione del prestito oneroso. In questa stagione, il centrocampista, prodotto del settore giovanile milanista, ha collezionato finora 25 presenze tra Serie A, Coppa Italia, Europa League e Supercoppa Italiana, segnando anche tre reti.

Di seguito il comunicato ufficiale del Bologna che annuncia l’avvenuto riscatto di Tommaso Pobega dal Milan: "Il Bologna Fc 1909 comunica di avere esercitato l’opzione per l’acquisizione definitiva di Tommaso Pobega dall’AC Milan: il centrocampista ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2028, con opzione per la stagione successiva“.