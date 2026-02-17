Moretto: "Camarda, a fine stagione incontro per il futuro. Da capire se il Milan valuterà offerte con prestiti oppure anche a titolo definitivo"

Francesco Camarda è rimasto a Lecce nonostante l'infortunio alla spalla e si appresta a terminare la stagione in salento per poi rientrare al Milan. A fine stagione, riporta Matteo Moretto in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ci sarà un incontro tra le parti per determinare il futuro del giovane attaccante.

“Camarda è ancora a Lecce, è stato un po’ sfortunato con l’infortunio alla spalla. A gennaio c’è stata la possibilità che Camarda effettivamente rientrasse al Milan, ma semplicemente per una questione di gestione dell’infortunio e non tanto per un ruolo in prima squadra. Infatti poi dopo un tira e molla, c’erano di mezzo anche premi di valorizzazione, la situazione a livello economico tra Milan e Lecce non era così facile da risolvere a gennaio, tant’è che Camarda è rimasto a Lecce. Le due parti hanno trovato un’intesa sulla gestione dell’infortunio. La novità che vi posso dare oggi è che Camarda tornerà al Milan a fine anno e le parti si siederanno per capire effettivamente che tipo di percorso intraprendere. Il Milan valuterà più strade, il calciatore soprattutto valuterà quale sarà il percorso migliore per lui. C’è la volontà di continuare un determinato percorso, continuando ad avere sempre più minutaggio, magari in Serie A. Bisognerà capire se il Milan valuterà offerte con prestiti oppure anche a titolo definitivo. Occhio alla situazione di Camarda. A maggio le parti si siederanno e capiranno che tipo di strada prendere”.