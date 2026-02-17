Giudice Sportivo, 10mila euro di multa a Tare per "avere, al termine della gara, entrando sul terreno di giuoco, contestato in modo aggressivo l'operato arbitrale"

di Manuel Del Vecchio

Al termine della 25esima giornata è stato diramato il comunicato del Giudice Sportivo per quanto riguarda sanzioni disciplinari, squalifiche ed eventuali multe.

AMMENDA DI €10.000,00

TARE Igli (Milan): per avere, al termine della gara, entrando sul terreno di giuoco, contestato in modo aggressivo l'operato arbitrale.