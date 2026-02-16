Milan-Como, ballottaggio per sostituire Rabiot
MILAN-COMO, LA PROBABILE FORMAZIONE
16 Maignan
23 Tomori, 46 Gabbia, 31 Pavlovic
24 Athekame, 19 Fofana, 14 Modric, 4 Ricci, 33 Bartesaghi
18 Nkunku, 10 Leao
A dip.: 1 Terracciano, 96 Torriani, 5 De Winter, 27 Odogu, 2 Estupinan, 56 Saelemaekers, 30 Jashari, 8 Loftus-Cheek, 11 Pulisic, 9 Fullkrug. Allenatore: Massimiliano Allegri.
Diffidati: Athekame, Fofana, Rabiot
Squalificati: Rabiot
Indisponibili: Santiago Gimenez
Ballottaggi: Athekame/Saelemaekers, Ricci/Loftus-Cheek, Leao/Fullkrug/Pulisic
Riecco il Como di Cesc Fabregas, carico come non mai dopo la sconfitta dell'andata al Sinigallia. Nel recupero della ventiquattresima giornata di Serie A Massimiliano Allegri dovrà fare a meno dell'indispensabile Rabiot, squalificato dopo l'espulsione di Pisa; il francese, quando tornerà in campo, avrà sempre la spada di Damocle della diffida.
Al suo posto c'è attualmente un ballottaggio tra Ricci e Loftus-Cheek: entrambi i giocatori hanno fatto molto bene nelle ultime uscite. Ricci ha fornito l'assist per il gol vittoria di Modric col Pisa, Loftus arriva da due gol consecutivi in campionato (ma giocando da attaccante). Probabilmente domani, magari già in conferenza, ci sarà più chiarezza sulla scelta. Così come ci sarà più chiarezza su chi sarà il titolare sulla fascia destra: Saelemaekers oggi è tornato in gruppo, ha recuperato dall'infortunio all'adduttore, ed è a disposizione. Athekame ha fatto molto bene nelle ultime uscite e contro il Pisa ha trovato anche pure il primo assist, un ottimo cross per Loftus, in rossonero. Possibile che possano giocare circa un tempo a testa, è da capire chi partirà dall'inizio.
In attacco spazio ancora a Nkunku, evidentemente il centravanti che sta meglio, che potrebbe giocare in coppia con Leao. Ma è ancora in dubbio la possibile titolarità del portoghese: Fullkrug scalpita e vuole riscattarsi dall'errore dal dischetto, mentre al momento Pulisic, anche lui rientrato da poco da un infortunio, deve trovare ancora la condizione fisica migliore.
MILAN-COMO, LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Mariani
Assistenti: Tegoni - Bindoni
IV uomo: Marcenaro
VAR: Gariglio
AVAR: Maresca
DOVE VEDERE MILAN-COMO
Data: mercoledì 18 febbraio 2026
Ora: 20.45
Stadio: San Siro
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision
Web: MilanNews.it
