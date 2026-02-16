probabile formazione Milan-Como, ballottaggio per sostituire Rabiot

vedi letture

MILAN-COMO, LA PROBABILE FORMAZIONE

16 Maignan

23 Tomori, 46 Gabbia, 31 Pavlovic

24 Athekame, 19 Fofana, 14 Modric, 4 Ricci, 33 Bartesaghi

18 Nkunku, 10 Leao

A dip.: 1 Terracciano, 96 Torriani, 5 De Winter, 27 Odogu, 2 Estupinan, 56 Saelemaekers, 30 Jashari, 8 Loftus-Cheek, 11 Pulisic, 9 Fullkrug. Allenatore: Massimiliano Allegri.

Diffidati: Athekame, Fofana, Rabiot

Squalificati: Rabiot

Indisponibili: Santiago Gimenez

Ballottaggi: Athekame/Saelemaekers, Ricci/Loftus-Cheek, Leao/Fullkrug/Pulisic

Riecco il Como di Cesc Fabregas, carico come non mai dopo la sconfitta dell'andata al Sinigallia. Nel recupero della ventiquattresima giornata di Serie A Massimiliano Allegri dovrà fare a meno dell'indispensabile Rabiot, squalificato dopo l'espulsione di Pisa; il francese, quando tornerà in campo, avrà sempre la spada di Damocle della diffida.

Al suo posto c'è attualmente un ballottaggio tra Ricci e Loftus-Cheek: entrambi i giocatori hanno fatto molto bene nelle ultime uscite. Ricci ha fornito l'assist per il gol vittoria di Modric col Pisa, Loftus arriva da due gol consecutivi in campionato (ma giocando da attaccante). Probabilmente domani, magari già in conferenza, ci sarà più chiarezza sulla scelta. Così come ci sarà più chiarezza su chi sarà il titolare sulla fascia destra: Saelemaekers oggi è tornato in gruppo, ha recuperato dall'infortunio all'adduttore, ed è a disposizione. Athekame ha fatto molto bene nelle ultime uscite e contro il Pisa ha trovato anche pure il primo assist, un ottimo cross per Loftus, in rossonero. Possibile che possano giocare circa un tempo a testa, è da capire chi partirà dall'inizio.

In attacco spazio ancora a Nkunku, evidentemente il centravanti che sta meglio, che potrebbe giocare in coppia con Leao. Ma è ancora in dubbio la possibile titolarità del portoghese: Fullkrug scalpita e vuole riscattarsi dall'errore dal dischetto, mentre al momento Pulisic, anche lui rientrato da poco da un infortunio, deve trovare ancora la condizione fisica migliore.

MILAN-COMO, LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Mariani

Assistenti: Tegoni - Bindoni

IV uomo: Marcenaro

VAR: Gariglio

AVAR: Maresca

DOVE VEDERE MILAN-COMO

Data: mercoledì 18 febbraio 2026

Ora: 20.45

Stadio: San Siro

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision

Web: MilanNews.it