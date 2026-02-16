Corsa scudetto: i malumori del Milan per il caso Kalulu

Dopo aver battuto il Pisa venerdì sera, il Milan sperava in un regalo sabato sera dalla Juventus che però non è riuscita a far perdere punti all'Inter. E così, in attesa del recupero di domani sera del Diavolo contro il Como, i nerazzurri sono tornati a +8 sui rossoneri. Per tenere vivo il sogno scudetto, la squadra di Max Allegri dovrà battere a tutti i costi i lariani, altrimenti il campionato rischia di chiudersi prima del derby di Milano del 7 o 8 marzo.

MALUMORE MILAN - Nelle ultime ore, sui giornali, in tv, sui siti e sui social non si parla altro che dell'espulsione di Pierre Kalulu che ha certamente condizionato l'esito finale di Inter-Juventus. E, come riporta questa mattina il Corriere dello Sport, "dagli ambienti milanisti filtra malumore per come è stata gestita una partita così importante - e così decisiva anche per tutti gli altri club coinvolti - a livello arbitrale". Non è un mistero che il Milan sperava di rosicchiare qualche punto all'Inter in questa giornata di campionato, ma così non è stato e la "colpa" è anche del grave errore dell'arbitro La Penna che, invece di dare il secondo giallo a Bastoni per simulazione, lo ha dato a Kalulu per un fallo inesistente.

ESPULSIONE RABIOT - Il malumore del club di via Aldo Rossi deriva anche dal fatto che non è stata presa bene l'espulsione per doppia ammonizione di Adrien Rabiot contro il Pisa: il primo giallo è arrivato per un fallo piuttosto leggero, mentre il secondo per le successive proteste che non sono state così veementi, soprattutto se paragonate ad altre viste sempre in Inter-Juventus. Insomma, senza l'errore di La Penna, ora la classifica sarebbe potuta essere diversa e invece i rossoneri sono ancora a -8 (con una partita da recuperare).