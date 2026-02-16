Cardinale di nuovo a Milanello: la spinta del numero uno di RedBird per il finale di stagione

Meno di un mese dopo dall'ultima visita, ieri Gerry Cardinale si è rivisto a Milanello dove era stato lo scorso 21 gennaio. La presenza del numero uno di RedBird, proprietario del club rossonero dall’estate del 2002, è molto importante e, come spiega questa mattina il Corriere della Sera, si inserisce in un percorso di continuità e stabilità, coerente con la centralità che il Milan ha nella visione strategica della proprietà.

LA CARICA DI CARDINALE - Il manager americano ha parlato a lungo con Massimiliano Allegri e ha ovviamente salutato tutta la squadra, soffermandosi in particolare con Mike Maignan a cui ha fatto i complimenti per il recente rinnovo con il Diavolo. Cardinale ha voluto dare la carica a tutto l'ambiente rossonero per questo finale di stagione che i tifosi milanisti sperano sia ricca di soddisfazioni: la qualificazione alla prossima Champions League resta il primo obiettivo, ma la vetta della classifica non è così lontana e dunque il sogno scudetto non è stato ancora archiviato.

BATTERE IL COMO - Per continuare a restare in corsa per il tricolore, sarà però fondamentale vincere mercoledì sera il recupero contro il Como e tornare così a -5 dall'Inter. Non sarà facile contro la formazione di Cesc Fabregas che vuole la rivincita dopo il ko di qualche settimana fa contro il risultatista Allegri. Il Milan dovrà fare a meno di Adrien Rabiot, uno dei grandi trascinatori del Diavolo in questa stagione che è squalificato dopo il rosso rimediato venerdì contro il Pisa. Rafael Leao e Christian Pulisic non sono ancora al meglio, ma ci saranno.